Autor del ataque a policías en Betanzos compró el arma en Argentina

El autor material del ataque con arma de fuego contra dos policías en el municipio de Betanzos, Potosí, confesó que compró el arma utilizada en el hecho en territorio argentino. Así lo informó el comandante departamental de la Policía, coronel Fernando Barrientos, quien también indicó que durante el rastrillaje al vehículo del implicado se halló una pipa con marihuana y municiones.

“En su declaración establece que él mismo ha comprado este armamento en la República de Argentina. Nosotros invocamos a la conciencia de la ciudadanía; hay formas de registrar un arma de acuerdo a las necesidades que cada ciudadano tenga”, señaló Barrientos.

/// DQ // POTOSÍ ///