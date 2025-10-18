Autoridades de Chuquisaca piden que la posesión del nuevo gobierno se realice en Sucre, capital constitucional

El asambleísta departamental de Chuquisaca, Luis Ayllón, afirmó que la posesión del nuevo presidente, prevista para el 8 de noviembre, debe realizarse en la ciudad de Sucre. Recordó que la Constitución Política del Estado reconoce a Sucre como la capital del país y que este acto debe respetar lo establecido en la norma.

“Les exigimos cumplir con ese compromiso y sobre todo ser consecuentes con la Constitución Política del Estado. Sucre es la capital de Bolivia, aquí nació Bolivia y esperemos que se haga la posesión aquí el 8 de noviembre”, dijo.

/// EUC // CHUQUISACA ///