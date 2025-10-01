Autoridades de Lima ofrecen recompensas a vecinos que delaten a quienes crearon disturbios en las protestas

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) –

Las autoridades de Lima han puesto a disposición de los vecinos de la capital peruana un teléfono para colaborar con el reconocimiento de quienes hayan podido generar disturbios y episodios violentos en las protestas contra el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte que se han celebrado estos días, recompensas incluidas.

«El que la hace, la paga», ha dicho el teniente alcalde Renzo Reggiardo en una rueda de prensa para hacer balance de las protestas que tuvieron lugar en el casco histórico de la capital del país el 27 y el 28 de septiembre y que se saldaron una docena de detenidos y unos 70 heridos, entre ellos una veintena de policías.

«Si alguno de ustedes reconoce a los sujetos que vandalizaron la ciudad, los invitamos a denunciarlos», ha animado Reggiardo, ofreciendo un número de teléfono y garantizando que la delación estará «totalmente protegida», informa ‘La República’.

Reggiardo ha aseverado que los disturbios que se produjeron costaron unos dos millones de soles (unos 490.000 euros ) al erario de la municipalidad y ha adelantado que los detenidos por estos hechos se enfrentarán a cargos de atentado contra la propiedad privada, violencia y resistencia a la autoridad, entre otros.

Asimismo, ha incidido en el número de policías heridos durante las protestas, pasando por alto de aquellos manifestantes que acudieron a las mismas, convocadas principalmente por colectivos juveniles y estudiantiles, aunque fueron también secundadas por sindicatos, pensionistas y transportistas.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) denunció el uso indiscriminado de gases lacrimógenos durante las protestas, mientras que colectivos de periodistas alertaron de agresiones a los profesionales de los medios.

PROTESTAS DE LOS TRANSPORTISTAS

Por su parte, la principales organización que aglutina a los diferentes colectivos de transportistas protestan este jueves de nuevo contra el Gobierno por su ineficacia para contener la ola de violencia que azota a este sector, con ataques a diario contra sus trabajadores, algunos de ellos mortales.

En los últimos meses, el sector se ha movilizado para reclamar mejores condiciones para ejercer su trabajo de forma segura. «Cada día matan a un conductor en Lima y Callao. La autoridad no tiene la voluntad política de resolver esto», ha dicho la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (ANITRA).

Su presidente, Martín Valeriano, ha destacado que más de medio centenar de empresas del sindicato secundarán la huelga convocada para el jueves 2 de octubre. «Esta lucha no es entre transportistas. Es contra los criminales que nos están matando», ha dicho este miércoles en una entrevista para Canal N.

Valeriano ha lamentado que el Gobierno haya optado por intentar «dividir» al sector, después de que ANITRA no haya sido recibida ni por el primer ministro, Eduardo Arana, ni el Ministerio del Interior. «Invita a gremios que respetamos, pero que no representan al conjunto», ha dicho.

«Nosotros siempre hemos estado al frente de las protestas contra la inseguridad», ha remarcado Valeriano, quien ha apelado a la unidad del sector.