    miércoles, octubre 29
    Seguridad

    Avasalladores en Beni secuestran a una familia para obligarla a abandonar sus tierras; hay un detenido

    Mujer es rescatada tras secuestro de avasalladores en Beni
    Tres familias de la comunidad La Abundancia, en el departamento del Beni, fueron secuestradas por presuntos avasalladores provenientes de San Julián y Guarayos, Santa Cruz. Los agresores actuaron con el fin de presionarlas para que cedan sus tierras. La Policía partió desde la ciudad de Trinidad y logró rescatarlas con vida la mañana de este miércoles.

    “Estamos denunciando el delito de secuestro, tentativa de homicidio, lesiones graves y gravísimas por todo lo que les han hecho”, expresó el abogado de las víctimas, Rolando Vargas. Los familiares de los afectados presentaron la denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

