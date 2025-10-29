Avasalladores en Beni secuestran a una familia para obligarla a abandonar sus tierras; hay un detenido

Tres familias de la comunidad La Abundancia, en el departamento del Beni, fueron secuestradas por presuntos avasalladores provenientes de San Julián y Guarayos, Santa Cruz. Los agresores actuaron con el fin de presionarlas para que cedan sus tierras. La Policía partió desde la ciudad de Trinidad y logró rescatarlas con vida la mañana de este miércoles.

“Estamos denunciando el delito de secuestro, tentativa de homicidio, lesiones graves y gravísimas por todo lo que les han hecho”, expresó el abogado de las víctimas, Rolando Vargas. Los familiares de los afectados presentaron la denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

/// ER // BENI ///