El sector avícola en Cochabamba advirtió que la escasez de diésel está afectando el transporte de pollo vivo desde Santa Cruz, lo que ha generado un aumento en los costos de flete y también en los insumos para la alimentación de las aves. Iván Carreón, representante del gremio, explicó que gran parte de la producción cruceña se traslada viva a Cochabamba para ser procesada, pero las dificultades en el abastecimiento de diésel han complicado esta logística. “Tampoco está llegando pollo vivo, mucha de la producción del departamento de Santa Cruz es pelado en el departamento de Cochabamba y al haber escasez de diésel tampoco está llegando de manera normal”, afirmó. Avicultores en Cochabamba alertan sobre falta de pollo vivo por escasez de diésel.

