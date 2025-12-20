Avicultores indican que medidas económicas incrementarán el precio del flete, que ya subió un 100% en meses recientes

Desde Cochabamba, el sector avícola advirtió que las medidas económicas anunciadas por el gobierno del presidente Rodrigo Paz podrían incrementar nuevamente el costo del flete de vehículos, lo que afectaría directamente el precio final de la carne de pollo. Iván Carreón, vicepresidente de los productores del sector, afirmó que antes de esta medida los fletes ya habían subido el costo de sus servicios en un 100%.

“Hay que hacer una evaluación y lo haremos dentro de la asociación y vamos a ver cómo se va a comportar. El transporte es oferta y demanda, si el diésel se va a normalizar habrá más camiones y mayor oferta de los transportistas”, dijo.

/// JCH // COCHABAMBA ///