    Aymaras de Chile rechazan declaraciones xenófobas de diputada Cordero y le exigen disculpas

    Javier García exalcalde de Colchane - Chile y diputada María Luisa Cordero /Imagen de referencia/
    El pueblo aymara de la República de Chile expresó su rechazo a las declaraciones de la parlamentaria María Luisa Cordero, luego de que se refiriera a los bolivianos con comentarios considerados xenofóbicos. A través de un pronunciamiento público, el exalcalde de la comuna de Colchane, Javier García, exigió a su compatriota ofrecer disculpas por sus palabras.

    “Exijo las disculpas públicas correspondientes, porque además estas declaraciones han sido difundidas por medios de comunicación tanto nacionales como internacionales”, aseveró García.

    /// JSM // ORURO ///

