Aymaras de Chile rechazan declaraciones xenófobas de diputada Cordero y le exigen disculpas

El pueblo aymara de la República de Chile expresó su rechazo a las declaraciones de la parlamentaria María Luisa Cordero, luego de que se refiriera a los bolivianos con comentarios considerados xenofóbicos. A través de un pronunciamiento público, el exalcalde de la comuna de Colchane, Javier García, exigió a su compatriota ofrecer disculpas por sus palabras.

“Exijo las disculpas públicas correspondientes, porque además estas declaraciones han sido difundidas por medios de comunicación tanto nacionales como internacionales”, aseveró García.

/// JSM // ORURO ///