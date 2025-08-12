Bacteria que afecta al ganado en Macharetí llega a Monteagudo y genera alarma en el Chaco chuquisaqueño

El alcalde de Monteagudo, Ademar Carvajal, informó que la bacteria Clostridium, que desde el mes pasado afecta al ganado en Macharetí, también fue detectada en su municipio, lo que generó preocupación en el sector productivo del Chaco chuquisaqueño. Se confirmó la presencia de casos positivos y se prevé el inicio de campañas de vacunación para evitar la propagación. “Lo que menos queremos es tener pérdidas con el ganado y hoy que han subido los precios de la carne. Esto nos preocupa”, declaró a Loyola Fides Sucre.

