Close Menu
    Radio online
    miércoles, septiembre 3
    Otros

    Baja el dólar, pero no logra impacto por el déficit comercial

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Personas en Bolivia y dólares /Imagen Ilustrativa/
    Personas en Bolivia y dólares /Imagen Ilustrativa/

    El dólar paralelo en Bolivia descendió en las últimas horas por debajo de los Bs 11, llegando incluso esta semana a cotizarse a Bs 10, según informó el economista Gonzalo Chávez a Fides Tarija. Sin embargo, esta baja no refleja todo su impacto en la economía del país. “Cuando miramos los fundamentos de la economía, el panorama lamentablemente no ha cambiado significativamente, Bolivia sigue teniendo un déficit comercial anual, especialmente el sector que daba más dólares, que era el sector hidrocarburos, está con enormes dificultades”, explicó Chávez.

    /// DLR // TARIJA ///

    Facebook Comentarios

    Share.

    Artículos relacionados

    Leave A Reply