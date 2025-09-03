Baja el dólar, pero no logra impacto por el déficit comercial

El dólar paralelo en Bolivia descendió en las últimas horas por debajo de los Bs 11, llegando incluso esta semana a cotizarse a Bs 10, según informó el economista Gonzalo Chávez a Fides Tarija. Sin embargo, esta baja no refleja todo su impacto en la economía del país. “Cuando miramos los fundamentos de la economía, el panorama lamentablemente no ha cambiado significativamente, Bolivia sigue teniendo un déficit comercial anual, especialmente el sector que daba más dólares, que era el sector hidrocarburos, está con enormes dificultades”, explicó Chávez.

/// DLR // TARIJA ///