Baja el precio de la carne de cerdo; productores afectados por falta de granos venden ganado

La representante de los porcinocultores en Cochabamba, Roxana Veizaga, informó este lunes que el precio de la carne de cerdo disminuyó en todo el país. Señaló que las granjas prefieren vender su ganado ante la imposibilidad de obtener granos subvencionados para alimentar a los animales.

“Hay granjas que, por la desesperación de alimento, lo están barateando y lo dan en 19 o 19,50, y eso es pérdida para el productor porque tampoco podemos guardar a nuestros animales”, aseveró.

/// JCH // COCHABAMBA ///