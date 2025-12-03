Baja el precio de la harina argentina en la frontera

José Luis Titirico, intendente de la Alcaldía de Villazón, municipio fronterizo con Argentina, informó en las últimas horas que varios productos del vecino país bajaron de precio por el tipo de cambio del dólar. Señaló que la harina pampeana, que hace dos meses costaba cerca de Bs 400, ahora tiene un precio de Bs 196 en el lado argentino.

“Está a 196 bolivianos y con su pasada (ingreso a Bolivia), no debería estar más; ahora esta harina está en 220 o 225 bolivianos (ya en el territorio nacional)”, afirmó en entrevista con Fides Villazón.

/// FL // POTOSÍ ///