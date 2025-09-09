Bajan el sol y el real, pero precios de la canasta familiar continúan altos en Pando

La dirigente de los vivanderos en el departamento de Pando, Eliza Cruz, informó este martes que, a pesar de la baja en las cotizaciones del sol peruano y el real brasileño frente al boliviano, los precios de la canasta familiar continúan elevados. Señaló que esta situación preocupa a los comerciantes y consumidores pese a que en algunos barrios periféricos se encuentran mejores ofertas.

“Hay algunas cosas que continúan elevándose (de precio) y en eso estamos preocupados, porque la canasta familiar sigue elevada y no baja. Aunque baja el sol y el real, de nada nos sirve”, afirmó.

/// JCP // PANDO ///