    sábado, septiembre 6
    Seguridad

    Balacera en el Chapare: acribillan a dos personas dentro de un vehículo

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Vehículo donde acribillaron a dos personas /Foto: Opinion/
    Dos personas fueron acribilladas este viernes dentro de un vehículo en el municipio de Entre Ríos, en el trópico de Cochabamba. Vecinos escucharon los disparos y alertaron a la Policía, personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) asumió la investigación del caso. Hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas y las causas del hecho.

