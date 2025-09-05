Balacera en el Chapare: acribillan a dos personas dentro de un vehículo

Dos personas fueron acribilladas este viernes dentro de un vehículo en el municipio de Entre Ríos, en el trópico de Cochabamba. Vecinos escucharon los disparos y alertaron a la Policía, personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) asumió la investigación del caso. Hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas y las causas del hecho.