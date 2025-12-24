Bancada de Alianza Libre pide al gobierno arancel cero para medicamentos ante el aumento de precios

Alianza Libre hizo un llamado este miércoles al gobierno para que decrete arancel cero para la importación de medicamentos que no se producen en Bolivia, como respuesta al aumento de los costos de los fármacos. La diputada Cecilia Vargas manifestó que, en este contexto de crisis económica, muchas personas que padecen enfermedades no pueden acceder a los medicamentos debido al encarecimiento derivado de la aprobación del Decreto Supremo 5503. Vargas espera que el gobierno tome medidas en relación a este pedido.

“Las medidas de shock no han tomado en cuenta el tema de la salud, y mucha gente está en problemas porque los precios de los fármacos han subido, lo que hace que sea difícil acceder a ellos. Por eso he solicitado mediante una minuta que se libere el arancel para medicamentos importados”, afirmó.

