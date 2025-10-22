Bancada de Alianza Libre en Cochabamba reconoce victoria del PDC

Desde Cochabamba, la bancada de Alianza Libre que representa a esta región del país pidió a la población aceptar los resultados de las elecciones presidenciales. El diputado electo Guillermo Mendoza se pronunció en medios de comunicación y señaló que, si bien comprenden las dudas expresadas por distintos sectores, no encontraron errores que pongan en duda el resultado final.

“Hemos trabajado incansablemente estos días para que esas dudas no queden así, en la incertidumbre, y no hemos hallado un volumen suficiente de errores que se hubieran podido cometer”, aseveró.

/// CM // COCHABAMBA ///