Bancada del PDC rechaza receso parlamentario y propone continuar el tratamiento de leyes a fin de año

La bancada oficialista del Partido Demócrata Cristiano (PDC) en la Asamblea Legislativa rechazó la aplicación del receso parlamentario y planteó mantener las sesiones con normalidad durante las fiestas de fin de año. Los legisladores de esta fuerza política consideran que existen leyes importantes pendientes de aprobación que requieren continuidad en su tratamiento. El presidente de la Comisión de Política Internacional de la Cámara de Senadores, Nicanor Cochi, manifestó a Radio Fides que no considera necesario el descanso de fin de año.

“Tenemos que ponernos las pilas; no tiene que haber receso parlamentario y más bien tenemos que trabajar de cara al pueblo analizando los proyectos que se presenten. No necesitamos descanso porque debemos trabajar 24/7”, afirmó.

Por su parte, la senadora del mismo frente político y presidenta de la Comisión de Economía, Ana Crispín, señaló que el Legislativo debe continuar con su labor sin interrupciones. Indicó que, ante la coyuntura política y económica actual, el trabajo parlamentario no puede detenerse, ya que es necesario avanzar en la aprobación de normas que respondan a las demandas del país.

/// APC // LA PAZ ///