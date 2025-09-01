Bancada electa de Libre pide al Legislativo paralizar tratamiento de proyectos de ley, créditos y designación de vocales del TSE

La bancada de Alianza Libre en la Cámara de Diputados pidió a la presidencia del Legislativo paralizar el tratamiento de proyectos de ley, créditos internacionales y la elección de vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Los nuevos parlamentarios electos el pasado 17 de agosto señalaron que será la próxima gestión legislativa la que atienda estos temas, con un análisis minucioso y recuperando el debate. “Solictar la suspensión del los tratamientos y proyectos de leyes que están llevando a cabo, han tenido cinco años para elabrorar proyectos de ley y hoy que está a pocos días de terminar su mandato lo están haciendo de manera apresurada”, dijo.

/// APC // LA PAZ ///