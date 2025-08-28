Bancada evista promoverá juicio de responsabilidades contra Arce y el presidente del TSJ, pero descarta apoyar proceso contra Áñez

Desde Cochabamba, el diputado del ala evista del MAS, Santos Mamani, confirmó que su facción impulsará un juicio de responsabilidades contra el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, y contra el presidente Luis Arce. Además, indicó que no respaldarán un juicio de responsabilidades contra la exmandataria Jeanine Áñez, ya que consideran que a ella le corresponde un proceso ordinario. “Se va a quedar el precedente para que la gestión venidera pueda continuar con un proceso de juicio de responsabilidades”, sostuvo el legislador.

