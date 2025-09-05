Bancada evista responden a Choquehuanca, lo acusan de destruir el Legislativo y lo califica como el peor vicepresidente

La bancada evista arremetió este viernes contra el vicepresidente y presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), David Choquehuanca. La diputada Gladis Quispe respondió a las recientes declaraciones de la autoridad, quien aseguró haber cumplido con su labor y que deja un legado como cualquier otro vicepresidente. En respuesta, Quispe sostuvo que, bajo su gestión, este fue el peor parlamento en la historia del país.

Para la legisladora, Choquehuanca se dedicó a debilitar el rol de la Asamblea Legislativa y lo acusó de permitir el cercenamiento de sus facultades fiscalizadoras. La crítica surge en medio de las tensiones internas del oficialismo y el cierre del actual periodo legislativo.

/// APL // LA PAZ ///