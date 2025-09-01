Banco FIE llevó adelante “Tinka Verso”, una actividad destinada a fortalecer el ecosistema emprendedor

La primera versión de “Tinka Verso” contó con la participación de 35 expositores, más de 1,500 visitantes y 150 personas capacitadas. Un espacio en el que se lograron potenciar las habilidades digitales y comerciales de las personas emprendedoras, generando la visibilidad y posicionamiento de sus negocios en el mercado.

En el marco de la iniciativa Tinka de Banco FIE, este fin de semana se llevó adelante la primera versión de “Tinka Verso”, una actividad destinada a fortalecer el ecosistema emprendedor, combinando acciones de formación y capacitación, visibilidad y posicionamiento, así como conexiones comerciales.

“Tinka Verso” contó con la participación de 35 expositores de distintos rubros, que visibilizaron sus emprendimientos con propósito y comercializaron sus productos, más de 1,500 visitantes y 150 personas capacitadas a través de “Master Classes” con expertos en áreas clave para potenciar los negocios, en temáticas como Fotografía de Productos, Finanzas para Negocios, edición de video y Canva para Emprendimientos, y un Cooking Show con el reconocido chef “Marcos Gonzales”.

“Tinka es la primera iniciativa en Bolivia destinada a apoyar el desarrollo de los emprendimientos con un enfoque digital, somos un aliado estratégico de los negocios y de las personas emprendedoras, potenciamos el ecosistema emprendedor a través de nuestras acciones que combinan formación, visibilidad y conexiones comerciales. Con acciones como el “Tinka Verso” buscamos fortalecer y potenciar los negocios y microemprendimientos que se constituyen en el motor de la economía en el país, tenemos la seguridad de que los pequeños emprendimientos de hoy serán las grandes empresas de mañana, y acompañarlos en el proceso de su desarrollo es una de nuestras prioridades. Banco FIE desde hace 40 años trabaja con ese propósito impulsando la inclusión social y financiera de la población”, destacó Mariela Soliz, Gerenta Nacional de Personas, Cultura e Identidad de Banco FIE.

El Banco cuenta con Espacios Tinka en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Oruro, siendo lugares de innovación y crecimiento para personas emprendedoras, creando espacios de networking, ruedas de negocios y ferias para vincular a los emprendedores con potenciales clientes, aliados y distribuidores.

“Tinka no es solo un espacio de capacitación, sino un ecosistema integral que conecta personas, saberes y oportunidades, potenciando negocios para que sean sostenibles, digitales y competitivos y nos sentimos satisfechos por los logros y resultados que alcanzamos, actualmente contamos con más de 3000 miembros activos, en la gestión 2025 capacitamos a más de 500 personas de las cuales más del 60% fueron mujeres, un resultado que refuerza nuestro compromiso con el acceso a oportunidades de crecimiento promoviendo la igualdad de género”, destacó Tamara Uriona, Supervisora de Gestión Tinka.

Los espacios Tinka están conformados por ambientes en los que las personas emprendedoras pueden sostener reuniones de negocios, crear contenido para potenciar y promover sus emprendimientos, exponer sus productos y poder entregarlos a través de su sistema de casilleros inteligentes como un sistema seguro de comercialización, donde también acceden a procesos de capacitación, el acceso a estos espacios es gratuito y no sólo para la clientela del Banco.

