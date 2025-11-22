BANCO UNIÓN CRECE 38,27% EN TRANSACCIONES EN UN AÑO Y CONSOLIDA LA PREFERENCIA POR SUS CANALES DE ATENCIÓN DIGITALES

De octubre de 2024 a octubre de 2025 Se registró un incremento de operaciones transaccionales de 214,9 millones a 348,1 millones por los distintos canales de atención.

De octubre de 2024 a octubre de 2025, las transacciones realizadas a través de los distintos canales de atención de Banco Unión S.A. alcanzaron un total de 348,1 millones de operaciones, lo que representa un crecimiento del 38,27% respecto al periodo anterior. Este aumento refleja la consolidación de la preferencia de los usuarios por los canales digitales, que lideraron el crecimiento gracias a su facilidad, rapidez y accesibilidad.

La banca móvil UNIMóvil Plus registró un crecimiento sobresaliente, al pasar de 82,36 millones de transacciones en octubre de 2024 a 148,24 millones en octubre de 2025. Por su parte, la billetera móvil Yasta alcanzó 47.819.472 transacciones hasta octubre de 2025, frente a 1.044.535 del mismo periodo en 2024, lo que significa 46 veces más en operaciones. Estos resultados evidencian la rápida adopción de soluciones digitales para pagos, cobros y transacciones diarias, incluso sin necesidad de una cuenta bancaria tradicional.

Gracias a su amplia cobertura geográfica en todo el país, los canales presenciales —agencias y ventanillas de cobranza— también registraron un incremento, pasando de 29,29 millones de transacciones en octubre de 2024 a 33,94 millones en octubre de 2025. Esto confirma que, en diversas regiones del país, la presencia física del Banco Unión sigue siendo un pilar esencial para miles de usuarios que confían diariamente en estos puntos de atención financiera por su accesibilidad y cercanía.

De manera complementaria, el uso de los cajeros automáticos (ATM’s) mostraron un crecimiento sostenido, aumentando de 68,75 millones de transacciones en octubre de 2024 a 79,83 millones en octubre de 2025. Este incremento refuerza la estrategia del Banco de los Bolivianos de ofrecer múltiples alternativas de acceso a servicios financieros, combinando comodidad, seguridad y cobertura nacional.

Con presencia tecnológica en todo el país, Banco Unión S.A. ha priorizado el desarrollo de herramientas digitales que simplifican la experiencia de sus clientes y permiten realizar transacciones las 24 horas del día, los 365 días del año, fomentando también la bancarización en regiones con acceso limitado a servicios financieros tradicionales.

A través de Yasta, los usuarios pueden realizar pagos de servicios, cobros, recargas y otras operaciones esenciales sin necesidad de una cuenta bancaria. Mientras que UNIMóvil Plus permite una gestión integral de cuentas, pagos, transferencias y consultas, consolidándose como una de las plataformas más completas del sistema financiero boliviano.

“El crecimiento de nuestras plataformas digitales es un reflejo de la confianza de los bolivianos en Banco Unión y en nuestra capacidad de ofrecer soluciones modernas, seguras y adaptadas a sus necesidades. Seguimos trabajando para acercar los servicios financieros a más personas, impulsando la inclusión digital en todo el territorio nacional”, destacó Diego Fuentes, Gerente Nacional de Innovación y Transformación Digital.

Banco Unión S.A. reafirma su compromiso con la innovación tecnológica y la inclusión financiera, pilares que fortalecen su estrategia de digitalización y su rol como aliado del desarrollo económico del país.

Banco Unión

El Banco de los Bolivianos

Impulsamos tu progreso