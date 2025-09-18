BANCO UNIÓN INAUGURA LA AGENCIA PAMPA DE LA ISLA CON UNA INVERSIÓN DE MÁS DE 1.53 MILLONES DE DÓLARES

En el mes aniversario del departamento de Santa Cruz

La apertura de nuevas agencias responde a garantizar el acceso a los servicios financieros y la inversión está en línea a la reinversión de capital que realiza el Banco Unión como ningún otro Banco en Bolivia.

En conmemoración al mes aniversario del departamento de Santa Cruz, Banco Unión S.A. inaugura la moderna Agencia Pampa de la Isla, un nuevo punto de atención financiera que busca consolidar la presencia y liderazgo de la entidad en una de las zonas con mayor dinamismo económico y comercial de la capital cruceña.

La agencia está ubicada estratégicamente en la avenida Virgen de Cotoca, entre 5to y 6to anillo, en la zona Pampa de la Isla, área que concentra un importante movimiento poblacional y comercial. De acuerdo con datos del último censo (INE 2024), el Distrito 6 de Santa Cruz de la Sierra, que corresponde a esta zona, cuenta con más de 280.000 habitantes, quienes se verán directamente beneficiados con una atención financiera más cercana, ágil y moderna.

La nueva infraestructura, que demandó una inversión de 1,53 millones de dólares, cuenta con 1.221 m² distribuidos en sótano, planta baja y primer piso. Dispone de 17 ventanillas de atención, de las cuales inicialmente funcionarán 10, además de dos cajeros automáticos en el exterior. Asimismo, la agencia tiene áreas administrativas, espacios de servicio al cliente, sector de negocios, atesoramiento, sala de espera con capacidad para 40 personas, comedor, baños y ambientes destinados al personal operativo y de seguridad.

Gracias a esta capacidad instalada, se proyecta atender diariamente a más de 450 clientes y realizar cerca de 600 transacciones, fortaleciendo la cobertura de Banco Unión en la región. Los clientes y usuarios podrán acceder a una amplia gama de servicios, entre ellos créditos de convenio, microcréditos, microcrédito Mype, crédito banca de personas, apertura de cajas de ahorro, cuentas corrientes y depósitos a plazo fijo, pago de sueldos a funcionarios públicos, recaudación de impuestos nacionales y municipales, pago de bonos sociales, servicios de remesas Western Unión, cobro de servicios básicos, giros nacionales, venta y pago de bonos del BCB, entre otros.

La apertura de la Agencia Pampa de la Isla permitirá atender a más de 143.000 clientes potenciales en un rango de edad de 18 a 59 años, además de brindar servicios financieros a más de 2.000 feriantes y comerciantes de la zona. El área se caracteriza por la intensa actividad comercial con ferias permanentes, presencia de empresas públicas y privadas, mercados, hospitales, supermercados, centros educativos y culturales, lo que convierte a la nueva agencia en un punto clave para impulsar el desarrollo económico y social de Santa Cruz.

Con esta apertura, Banco Unión suma 80 Puntos de Atención Financiera en el departamento de Santa Cruz, 26 en la zona urbana y 54 en la rural, reafirmando su compromiso de acercar los servicios financieros a cada rincón del país.

“Con la inauguración de la Agencia Pampa de la Isla, Banco Unión fortalece su presencia en Santa Cruz y ratifica su compromiso con la inclusión financiera, el desarrollo económico y el bienestar de miles de familias cruceñas”, afirmó Rafael Roca Jordan, Gerente Regional de Banco Unión Santa Cruz.

