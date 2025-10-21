Banco Unión S.A. recibe el premio ORO en FINTECH AMERICAS 2026

Banco Unión S.A. obtiene el premio ORO en los “Premios a los Innovadores Financieros en las Americas 2026” en la categoría: Inclusión Financiera por su producto YASTA PRIME, este logro consolida al Banco Unión S.A. como una de las instituciones financieras más innovadoras del país y la región, alcanzando por tercer año consecutivo un lugar en el podio de Fintech Americas, el evento que reconoce las iniciativas más transformadoras de la banca latinoamericana.

YASTA PRIME es parte del ecosistema YASTA, nace como una plataforma que permite a instituciones del Estado, gobernaciones, ONGs, universidades y empresas realizar pagos masivos, ágiles y seguros directamente a las billeteras digitales YASTA. De esta manera, miles de beneficiarios pueden recibir bonos, incentivos o becas sin necesidad de filas, desplazamientos o trámites presenciales, accediendo al dinero de forma inmediata desde su celular.

En Bolivia, donde el pago de beneficios sociales representa una operación masiva y compleja, YASTA PRIME simplifica procesos, reduciendo costos y tiempos tanto para las instituciones pagadoras como para los beneficiarios. Los usuarios YASTA pueden acceder al dinero incluso sin datos móviles, gracias a la navegación gratuita, este es un factor clave para sectores urbanos, rurales y poblaciones con baja conectividad.

Con YASTA PRIME, Banco Unión S.A. se posiciona como el primer banco del país en ofrecer una solución integral de pagos masivos a billeteras digitales, consolidando su liderazgo en transformación digital y su compromiso con la inclusión financiera sostenible.

Este reconocimiento reafirma el compromiso del Banco Unión S.A. de continuar innovando para acercar los servicios financieros a todos los bolivianos, sin importar dónde se encuentren.

Banco Unión

El Banco de los Bolivianos

Impulsamos tu progreso