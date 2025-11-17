BancoSol fortalece su presencia en Potosí con dos nuevas agencias y un encuentro estratégico sobre desarrollo económico

La entidad amplía su red para acompañar a más de 47 mil emprendedores y emprendedoras y promover el crecimiento inclusivo del departamento.

BancoSol consolidó su presencia en Potosí con la inauguración de dos nuevas agencias —Murillo y Las Banderas— reforzando su compromiso de impulsar el crecimiento de la microempresa, y contribuir al desarrollo económico y social del departamento.

La Agencia Murillo, ubicada en la Av. Pedro Domingo Murillo No. 86 esquina M. J. Calderón, es la primera oficina del banco en la zona Ciudad Satélite y abrirá al público próximamente. La Agencia Las Banderas, situada en la Av. Las Banderas esquina Calle 23 de Marzo, zona Las Delicias, se encuentra en funcionamiento desde el 23 de octubre de 2025. Ambas oficinas ofrecerán a los clientes acceso a una completa gama de productos y servicios financieros adaptados a sus necesidades para impulsar el crecimiento de los negocios.

Como parte de este fortalecimiento, BancoSol organizó el encuentro estratégico “Impulsando el progreso de Potosí: El emprendimiento como motor de desarrollo”, un espacio de diálogo donde líderes y expertos analizaron los retos y oportunidades socioeconómicas de la Villa Imperial. El evento fue moderado por Juan José Toro, director del periódico El Potosí, y contó con la participación de Milenka Ocampo, Economista en Jefe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); Sebastián Careaga, presidente de la Federación de Empresarios Privados de Potosí (FEPP); Edmy Campos, presidenta de la Cámara de Mujeres Empresarias de Bolivia (CAMEBOL) y filial Potosí; Cristina Vargas, empresaria local; y la gerente general de BancoSol, Verónica Gavilanes.

Durante su intervención, la ejecutiva del banco destacó: «En BancoSol creemos profundamente en Potosí y en el talento de su gente. Trabajamos para mejorar el futuro de los emprendedores y emprendedoras, quienes cada día, con sus negocios, mejoran su calidad de vida y la de sus familias, y generan empleo, prosperidad. Los acompañamos con soluciones financieras integrales que impulsan el crecimiento de sus negocios de manera sostenible, contribuyendo al desarrollo económico y social del departamento y del país. Confiamos en el potencial de Potosí y en lo que podemos lograr juntos, construyendo un futuro de progreso compartido».

BancoSol atiende actualmente a 47.434 clientes en Potosí, equivalentes al 22% de la población económicamente activa de la región. De este total, 48,2% son mujeres y 52,8% jóvenes menores de 34 años. La cartera de créditos destinada a emprendedores y emprendedoras asciende a $us 23,4 millones, evidenciando el compromiso del banco con el desarrollo empresarial local. Los principales rubros son comercio, construcción, manufactura y servicios. En cuanto a ahorros, el total alcanza $us 18,2 millones.

Además, el banco impulsa la digitalización para fortalecer y hacer crecer los negocios, sin dejar a nadie atrás. Con altoke una solución 100% boliviana desarrollada por BancoSol, los emprendedores/as pueden realizar cobros y pagos digitales por QR, y acceder a un ecosistema digital integral que fortalece su eficiencia y autonomía con funcionalidades que facilitan el pago de servicios, cobro de remesas y el control financiero personal, además de incluir experiencias digitales como la versión digital de “Pasanaku” para promover el ahorro. En Potosí 17.215 emprendedores ya utilizan altoke, de ellos 51,1% son mujeres.

«Con la inauguración de la Agencia Murillo y la reciente apertura de la Agencia Las Banderas, BancoSol amplía su presencia en Potosí y refuerza nuestro compromiso con los emprendedores y emprendedoras del departamento. Este paso nos permite atender mejor sus necesidades, impulsar el crecimiento de sus negocios y generar nuevas oportunidades de bienestar para las familias potosinas, reafirmando nuestro rol como aliado del desarrollo del departamento”, afirmó la gerente regional Sur de BancoSol, Ivonne Ferreira.

Potosí: un territorio con potencial y desafíos

Según datos del Censo de Bolivia 2024, la población potosina alcanza los 861.292 habitantes. De este total, 433.507 son hombres (50,3%) y 427.785 son mujeres (49,7%). Sin embargo, enfrenta desafíos importantes de desarrollo humano: el 45,1% de la población vive en condición de pobreza, con cifras rurales del 70%, así como desigualdad de ingresos.

Potosí combina una rica historia minera con un creciente potencial en agricultura, turismo y comercio. En relación a la población ocupada, un total de 434.599 habitantes suma la población ocupada (hombres 243.347 y mujeres 191.252), siendo los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia el 56,1%.

BancoSol 33 años impulsando el progreso de emprendedores del país

BancoSol atiende a más de 2,3 millones de clientes en toda Bolivia (50% mujeres) a través de una extensa red de 1.790 puntos de atención en los nueve departamentos y un equipo humano de 4.392 colaboradores.

El banco apoya con créditos a 369.300 emprendedores/as para impulsar el crecimiento de sus negocios (46% son liderados por mujeres), por un monto que asciende a $us 2.626 millones, al mes de octubre de 2025. También promueve la cultura de ahorro contribuyendo a la salud financiera de sus clientes, cuyos depósitos alcanzan a $us 2.638 millones, además brinda seguros y otros servicios financieros de calidad.