BCB advierte que 11 años de déficit dejaron al país al borde de una hiperinflación; las reservas de oro alcanzan 22,9 toneladas

El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), David Espinoza, presentó este jueves su primer informe sobre las Reservas Internacionales Netas (RIN) y reveló que el país cuenta con $us 2.126 millones en oro y $us 75 millones en divisas. La autoridad lamentó que durante los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS) se haya mantenido un déficit fiscal por 11 años consecutivos, situación que, según afirmó, dejó al país al borde de una hiperinflación similar a la vivida en los años 80.

“El gobierno gastaba más de lo que ingresaba y esa era una política muy irresponsable. ¿Qué ha generado eso? Condiciones para una crisis mayor a la de la década de los 80; esto es a lo que nos ha llevado la administración anterior”, señaló.

El titular del BCB informó además que las reservas de oro ascienden a 22,9 toneladas, de las cuales 6,6 fueron utilizadas por el gobierno del MAS para pignoración. Indicó que se revisarán esas operaciones para verificar su legalidad y cumplimiento de normas. Agregó que 2,3 toneladas de oro están resguardadas en bóvedas del BCB, mientras que el resto se encuentra invertido en Alemania, Reino Unido, Suiza, Estados Unidos y otros países.

/// DPC // LA PAZ ///