BCB concluye venta anticipada de tres toneladas de oro y obtiene $us 388,8 millones

El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas, informó que concluyó una operación de venta anticipada a futuro de tres toneladas de oro sin desplazamiento, la cual comenzó en abril. Explicó que esta transacción generó más de $us 388 millones para el país y aseguró que no se registraron pérdidas durante el proceso.

“Al inicio de la operación se recibe un ingreso inicial de 270 millones de dólares, se hacen los descuentos financieros propios de estas operaciones, se concluye la operación y, en el momento de las conciliaciones, se genera un monto adicional por el incremento del precio de 118,8 millones de dólares”, afirmó Rojas.

/// DPC // LA PAZ ///