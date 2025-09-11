BCB niega ingreso de diputados a bóvedas para verificar reservas de oro

El Banco Central de Bolivia (BCB) negó el ingreso a sus bóvedas a los diputados que solicitaron una inspección para corroborar la cantidad de oro en reserva. El asambleísta José Luis Porcel informó a Radio Fides que el ente emisor respondió a la solicitud indicando que la información sobre el oro se encuentra disponible en la página web del BCB.

Porcel lamentó que el BCB y el Gobierno no manejen con transparencia el uso de los bienes del país. “La solicitud era de ver in situ, físicamente, y no ver los lingotes en términos virtuales. La carta de respuesta da a entender que no está claro, no hay honestidad ni transparencia, pero vamos a insistir”, afirmó.

/// APC // LA PAZ ///