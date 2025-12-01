BCB publicará cada día el valor referencial del dólar; hoy, lunes, está en Bs 7,85 para la compra y Bs 9,32 para la venta

El Banco Central de Bolivia (BCB) informó que desde este lunes publicará diariamente el valor referencial del dólar estadounidense, con base en las operaciones efectivas de compra y venta realizadas por las Entidades de Intermediación Financiera (EIF). De acuerdo con la información, la divisa norteamericana está a Bs 7,85 para la compra y Bs 9,32 para la venta.

De acuerdo al comunicado del BCB, la medida busca transparentar el mercado cambiario y ofrecer una referencia confiable para las operaciones con el exterior.

«En los últimos meses, la falta de una referencia sobre el valor del USD permitió la circulación de distintas cotizaciones de la divisa estadounidense, muchas veces provenientes de fuentes no verificadas como plataformas virtuales, casas de cambio, librecambistas y otros actores», señala parte del comunicado.