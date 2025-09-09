Beni: 22 personas fueron liberadas tras la revisión de plazos a la detención preventiva

El presidente del Tribunal Departamental de Justicia en el Beni, Charles Mejía, informó este martes que en cumplimiento al instructivo que ordena la revisión de plazos de las detenciones preventivas, se liberó a 22 personas que se encontraban recluidas.

“Aproximadamente, con lo que se ha hecho antes de recibir los informes, tenemos cerca de 22 privados de libertad que han recobrado su libertad por cumplimiento de plazos en virtud al instructivo 019/2025, pero la tarea no termina ahí”, sostuvo.

En el departamento del Beni existen más de 1.700 privados de libertad, de los cuales el 70% corresponde a detenidos preventivos y el resto a personas con sentencia.

