Beni: Accidente de avioneta deja cinco heridos en el cerro San Simón y son trasladados a Santa Cruz

En el municipio de Baures, en el departamento del Beni, una avioneta que intentaba aterrizar en el cerro San Simón sufrió un vuelco, dejando a sus ocupantes heridos. Personal de salud se desplazó hasta la zona para atender a los afectados. Según el reporte médico, el incidente ocurrió alrededor de las 11:45 de hoy, y los heridos fueron evacuados a Santa Cruz. “Acudimos rápidamente al auxilio y observamos cinco pacientes, tres con fracturas y contusiones y dos estables”.

