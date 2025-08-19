Close Menu
    Beni: Accidente de avioneta deja cinco heridos en el cerro San Simón y son trasladados a Santa Cruz

    Avioneta accidentada en Baures
    En el municipio de Baures, en el departamento del Beni, una avioneta que intentaba aterrizar en el cerro San Simón sufrió un vuelco, dejando a sus ocupantes heridos. Personal de salud se desplazó hasta la zona para atender a los afectados. Según el reporte médico, el incidente ocurrió alrededor de las 11:45 de hoy, y los heridos fueron evacuados a Santa Cruz. “Acudimos rápidamente al auxilio y observamos cinco pacientes, tres con fracturas y contusiones y dos estables”.

