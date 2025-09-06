Beni: comunidades campesinas de Vaca Díez consumen agua contaminada

Vivian Palomeque, ejecutiva de los campesinos de la provincia Vaca Díez en el departamento del Beni, denunció que más de 100 comunidades campesinas están siendo afectadas por la falta de agua potable. Señaló que, ante la escasez del recurso hídrico, muchas familias se ven obligadas a consumir agua contaminada.

“Son casos alarmantes. Tenemos a comunidades que viven sobre los arroyos, que consumían agua de ahí, pero a estas alturas el agua está contaminada, lo que está generando enfermedades con vómitos y diarreas. Entonces, eso es lo que nos preocupa como dirigentes”, afirmó.

