Beni: denuncian muerte de animales silvestres por incendios y falta de apoyo del Gobierno

El docente e investigador del Beni, Marco Greminger, denunció que esta semana al menos ocho animales silvestres, entre serpientes, tortugas, osos perezosos y otros, murieron a causa de los incendios que afectan la región. Señaló que hasta ahora no llegó la ayuda necesaria por parte del Gobierno para apoyar el trabajo de los bomberos que combaten el fuego. “Aquí no llegó una bolsita de agua para apagar los incendios, no tenemos equipamiento de rescate y esta última semana hemos tenido dos osos bandera gigante muertos, una madre de puercoespín quemada con la cría en rehabilitación”, afirmó.

