Beni despliega a más de 70 jueces electorales para garantizar los comicios

En el departamento del Beni, el Tribunal Departamental, a través de su presidente Charles Mejía, confirmó que se desplazarán 71 jueces electorales en toda la región para atender denuncias de presuntos delitos electorales o cualquier incidente durante la jornada de votación. “Los jueces ordinarios se transforman en jueces electorales y, en coordinación con el Órgano Electoral, el Órgano de Justicia está desplegando a todos los jueces, tanto públicos como civiles, de sentencia, de familia y otras materias, para poder cubrir los recintos electorales”, explicó.

/// ER // BENI ///