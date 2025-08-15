Close Menu
    Radio online
    sábado, agosto 16
    Seguridad

    Beni despliega a más de 70 jueces electorales para garantizar los comicios

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Tribunal Departamental de Justicia del Beni
    Tribunal Departamental de Justicia del Beni

    En el departamento del Beni, el Tribunal Departamental, a través de su presidente Charles Mejía, confirmó que se desplazarán 71 jueces electorales en toda la región para atender denuncias de presuntos delitos electorales o cualquier incidente durante la jornada de votación. “Los jueces ordinarios se transforman en jueces electorales y, en coordinación con el Órgano Electoral, el Órgano de Justicia está desplegando a todos los jueces, tanto públicos como civiles, de sentencia, de familia y otras materias, para poder cubrir los recintos electorales”, explicó.

    /// ER // BENI ///

    Facebook Comentarios

    Share.

    Artículos relacionados

    Leave A Reply