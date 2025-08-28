Beni: Lagunas Suárez y Coitarama en riesgo por contaminación, actividad agrícola y proyecto de botadero

En el departamento del Beni, las lagunas Suárez y Coitarama enfrentan la amenaza de desaparecer debido a la contaminación y al uso indiscriminado de sus aguas para actividades agrícolas. Jhonny Zambrana, activista defensor del arroyo San Juan, denunció que la siembra de arroz y otros cultivos en las riberas de ambas lagunas, junto con un proyecto para la construcción de un botadero municipal cerca de la laguna Suárez, ponen en riesgo estos cuerpos de agua. Además, alertó que dicho proyecto no cuenta con ficha ambiental.

/// ER // BENI ///