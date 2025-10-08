Close Menu
    Beni mantiene cinco incendios forestales activos pese a las lluvias; la humedad ayudó a frenar su avance

    Incendios en Bolivia /Imagen Ilustrativa/ Foto: ABI
    A pesar de las lluvias y las bajas temperaturas registradas en el oriente del país, el departamento del Beni mantiene activos cinco incendios forestales de mediana magnitud. Según informó este miércoles el director del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED), Wilson Ávila, los focos de fuego se encuentran en las provincias San Javier, San Andrés, Baures y Exaltación.

    “Va a seguir subiendo la humedad del ambiente porque ha estado lloviendo, y eso favorece para que no se produzcan más incendios”, enfatizó Ávila.

