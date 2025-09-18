Beni: Transportistas denuncian venta de espacio en filas por combustible y exigen control en surtidores

Las filas de vehículos pesados en busca de combustible continúan en la capital del departamento del Beni. Este jueves, choferes denunciaron que algunas personas pernoctan junto a sus motorizados para conseguir diésel y luego revenderlo. Además, señalaron que existen negociados con los puestos en la fila, ya que ciudadanos estarían vendiendo cupos para acceder antes al surtido.

“Eso nos molesta a nosotros como transportistas. Los vendepuestos están vendiendo (lugares) a los arroceros, supuestamente”, declaró uno de los afectados a Fides Trinidad.

/// ER // BENI ///