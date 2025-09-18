Close Menu
    jueves, septiembre 18
    Sociedad

    Beni: Transportistas denuncian venta de espacio en filas por combustible y exigen control en surtidores

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Fila de vehículos en busca de combustible en Beni
    Fila de vehículos en busca de combustible en Beni

    Las filas de vehículos pesados en busca de combustible continúan en la capital del departamento del Beni. Este jueves, choferes denunciaron que algunas personas pernoctan junto a sus motorizados para conseguir diésel y luego revenderlo. Además, señalaron que existen negociados con los puestos en la fila, ya que ciudadanos estarían vendiendo cupos para acceder antes al surtido.

    “Eso nos molesta a nosotros como transportistas. Los vendepuestos están vendiendo (lugares) a los arroceros, supuestamente”, declaró uno de los afectados a Fides Trinidad.

    /// ER // BENI ///

