Bloqueo en Cochabamba: reportan excesos en el Chapare contra transportistas que no acataron la medida

El ejecutivo del Transporte Libre de Cochabamba, Mario Ramos, afirmó que el bloqueo departamental de este martes en demanda de solución a la escasez de combustibles y en rechazo a la “monopolización” del SOAT fue contundente, especialmente en la región del Trópico, zona donde se registraron excesos por parte de algunos choferes, quienes agredieron con chicotes a transportistas que no acataron la protesta.

Por otro lado, el presidente de los empresarios privados de Cochabamba, Juan Pablo Demeure, advirtió que estas movilizaciones ya generaron pérdidas económicas. “Lamentamos estas medidas a pocos días de un cambio de gobierno, y que haya sectores que, parece, no han entendido que medidas como estas, lejos de solucionar, ahondan más la crisis”, declaró.

/// CM // COCHABAMBA ///