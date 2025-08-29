BOA pierde cinco aviones por falta de dólares para cubrir los alquileres, pero mantiene operaciones

El gerente de Boliviana de Aviación (BOA), Mario Borda, informó que la aerolínea perdió cinco aviones por no contar con los dólares necesarios para continuar alquilándolos. Sin embargo, aseguró que las operaciones se mantienen gracias a la redistribución del trabajo entre las aeronaves disponibles, que ahora operan más horas. También señaló que parte del combustible que requieren las naves se carga en el exterior y el resto en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz.

La entrevista en:

/// AM // FIDES ///