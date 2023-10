Bochorno y peleas en la Cámara de Diputados tras 25 horas de sesión

Altercados y bochornos en la Cámara de Diputados tras 25 horas de sesión para tratar y aprobar varios proyectos de ley. En la última deliberación iniciada ayer a las 09:00 se abordó la norma para las manillas electrónicas a privados de libertad, sin embargo, el tema del Presupuesto General del Estado reformulado aún queda pendiente para tratamiento.

Durante los altercados el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Miguel Roca, fue acusado de encontrarse en estado de ebriedad por los reclamos que realizó en plena sesión.

Video: ANF

“El presidente (de cámara baja) no deja que pase y más o menos me dice que me haga una prueba de alcoholemia para probar que la calumniadora no hizo nada malo, ¿se dá cuenta? Te hacen una calumnia y tú tienes que probar que no es así (…) No podemos vivir en un país así, estamos discutiendo las modificaciones al Presupuesto General del Estado”, sostuvo a tiempo de destacar que la bancada tiene observaciones al planteamiento.

LA PAZ