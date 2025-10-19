Bolivia, a horas de conocer a su nuevo Presidente

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi, afirmó este domingo que Bolivia conocerá oficialmente al nuevo Presidente y Vicepresidente del país después de las 20:00, instó a la ciudadanía a esperar con serenidad los resultados finales. “Aguardemos un par de horitas más y ya tenemos al futuro Presidente”, declaró.

Tahuichi también destacó el desarrollo pacífico del proceso electoral, calificándolo como una muestra de madurez democrática. “Ha sido una jornada muy tranquila, muy normal, donde los bolivianos hemos sido inteligentes y hemos salido a votar”, dijo. Sobre la participación, reconoció que hubo diferencias en comparación con la primera vuelta, aunque evitó profundizar.

//GP// LA PAZ

//GP// LA PAZ