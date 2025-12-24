Bolivia confirma dos casos de influenza A H3N2 con la variante K

Este miércoles, la ministra de Salud, Marcela Flores, confirmó que Bolivia registró dos casos de influenza A H3N2 variante K. El primer caso corresponde a un paciente de 52 años que se encuentra internado en el Hospital del Norte, en la ciudad de El Alto, mientras que el segundo caso es de una menor de 6 años, quien presenta síntomas como fiebre, tos, cefalea y malestar general.

En este contexto, la autoridad exhortó a la población a evitar lugares con aglomeración de personas y a reforzar los hábitos de higiene, además de seguir las medidas de bioseguridad.

/// GPP // LA PAZ ///