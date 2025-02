Bolivia podría verse obligada a suspender la exportación de gas para asegurar el funcionamiento de la Planta Siderúrgica del Mutún

El instituto de Investigaciones de Metalurgia y Materiales de la Universidad Mayor de San Andres (UMSA) advierte que la Planta Siderúrgica del Mutún, enfrenta problemas técnicos y financieros que amenazan con convertirla en un “elefante blanco”. La planta enfrenta dificultades para garantizar el suministro de insumos clave, especialmente el gas, necesario para su funcionamiento. El consumo diario de gas en la Planta del Mutún 700.000 metros cúbicos, según el docente e investigador Tito Zegarra, del Instituto de Investigaciones de Metalurgia y Materiales de la UMSA, para que la planta funcione a su plena capacidad, Bolivia tendría que priorizar el uso del gas para la industria siderúrgica en lugar de continuar con las exportaciones, lo que podría generar tensiones en el suministro interno y afectar la economía del país.

“Es otra de las observaciones que se hizo en 2023 cuando se enteran que el gas se está acabando, les dijimos que sería uno de los problemas, la única manera de garantizar gas a este complejo es, tenemos que dejar de exportar” dijo Zegarra a radio Fides.

Uno de los principales desafíos técnicos radica en la extracción del fósforo en el acero, un componente esencial para asegurar la calidad del producto final. Zegarra, , ha expresado su preocupación por la falta de claridad sobre los procesos y tecnologías utilizadas, en particular en relación con los hornos de inducción que no estaban previstos en el diseño original de la planta. Según Zegarra, estos hornos, destinados a fundir el acero, no solo son una desviación del plan inicial, sino que podrían no ser viables desde el punto de vista técnico.

A pesar de las altas expectativas gubernamentales, que prometen la producción de 200.000 toneladas de acero anuales, Zegarra cuestiona la rentabilidad de la planta, al considerar que la estimación de venta se basa en precios mucho más altos que los del mercado, lo que pondría en riesgo su competitividad.

//GP// LA PAZ