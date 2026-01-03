Bolivia se pronuncia sobre la crisis en Venezuela: conozca la postura oficial

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores se pronunció sobre los hechos en Venezuela y expresó el apoyo de Bolivia al proceso de recuperación democrática que encarará esa nación, tras la captura de Nicolás Maduro.

«Bolivia sostiene que la actual crisis que atraviesa la República Bolivariana de Venezuela es consecuencia directa del colapso del Estado de derecho y de la consolidación de estructuras criminales que han capturado al Estado venezolano. En ese marco, considera ineludible el inicio de una transición democrática real que ponga fin al narcoestado, desmantele los mecanismos de represión y corrupción, y restablezca la legitimidad institucional conforme a la voluntad soberana del pueblo venezolano», indica parte del comunicado.

Finalmente, Bolivia expresó su disposición a coordinar con la comunidad internacional para iniciar acciones de asistencia humanitaria y protección a la población, además de ofrecer acompañamiento al proceso de reconstrucción institucional en Venezuela.

/// RCL // LA PAZ ///