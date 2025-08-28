Bolivia supera los 11,3 millones de habitantes, según el Censo 2024

El Censo Nacional 2024 reveló que Bolivia tiene una población de 11.365.333 personas. De este total, 5.682.835 son mujeres y 5.682.498 son hombres, según informó el director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto Arandia.

En cuanto a la estructura por edades, el 27% de la población tiene entre 0 y 14 años, mientras que el grupo de 15 a 64 años representa el 65,6%. Esta última franja creció con los años, mientras que la población infantil disminuyó del 38,7% en 2001 al 27% en 2024, reflejando una baja en la natalidad. Por su parte, las personas mayores de 65 años ahora representan el 7,4% de la población, un aumento frente al 5% registrado en 2001.

