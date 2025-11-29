Bolivia y Perú reencaminan un renovado espacio de cooperación bilateral

Los presidentes de Bolivia, Rodrigo Paz, y del Perú, José Jerí junto a sus respectivos cancilleres: Fernando Aramayo y Hugo de Zela sostuvieron una reunión de alto nivel, destinada a revitalizar la agenda conjunta y proyectar un nuevo ciclo de coordinación estratégica entre ambos países.

Durante el encuentro, las delegaciones reafirmaron que Bolivia y Perú comparten una vecindad histórica, desafíos comunes y aspiraciones semejantes. En esa línea, recordaron la larga tradición de gabinetes binacionales, celebrados desde inicios de siglo —con hitos en 2021 y 2022— que han buscado fortalecer mecanismos de integración y cooperación profunda. La cita de este año reitera y amplía esa voluntad.

El Gabinete Binacional concluyó con consensos de alto valor para ambos Estados:

1. Gestión y conservación de recursos hídricos compartidos.

Se acordó coordinar políticas y acciones que garanticen el uso sostenible del agua, entendida como un patrimonio vital que comparten ambas naciones.2. Habilitación de un nuevo paso fronterizo seguro.

El objetivo es facilitar la movilidad humana bajo estándares modernos de control, protección y eficiencia, fortaleciendo la integración fronteriza.3. Integración energética para el desarrollo.

Las delegaciones coincidieron en que la energía debe convertirse en un motor de bienestar para los pueblos, por lo que se impulsarán mecanismos que aseguren su disponibilidad, confiabilidad y beneficio mutuo.4. Facilitación del comercio bilateral.

Ambos gobiernos identificaron condiciones óptimas para potenciar el intercambio comercial y generar un entorno que promueva oportunidades económicas y mayor dinamismo productivo.

Los mandatarios destacaron que este “nuevo momento” de la relación bilateral refleja la decisión compartida de consolidar los lazos que históricamente unen a ambos países. En consecuencia, se ha previsto la realización de una próxima reunión presidencial, destinada a evaluar avances y concretar los acuerdos alcanzados.

La Cancillería boliviana subrayó que esta agenda renovada responde a una diplomacia que privilegia el diálogo pragmático con los vecinos naturales y fortalece la cooperación como un instrumento esencial del desarrollo y la estabilidad regional.

El Ministerio de Relaciones Exteriores considera que los compromisos adoptados en este encuentro representan un paso decisivo hacia una relación más sólida, más moderna y más beneficiosa para ambos pueblos.