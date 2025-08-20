Close Menu
    Brasileño que disparó a un policía sigue prófugo y Migración confirma que usa doble identidad

    Efectivos de la Policía recogen evidencias tras el tiroteo /Foto: Correo del Sur/
    La Dirección de Migración en Santa Cruz confirmó que el Ministerio Público solicitó un requerimiento para identificar al ciudadano brasileño que atentó contra un policía en la zona del cuarto anillo y avenida Busch. Sin embargo, se estableció que el sospechoso figura con dos identidades, por lo que se aguarda información de la Policía de Brasil. “La Policía está haciendo las investigaciones correspondientes y a razón de eso nosotros determinaremos y pasaremos el informe ante las autoridades que han requerido la información de este ciudadano”, señalaron desde la institución.

