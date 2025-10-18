CAINCO y Tigo Business firman alianza por la innovación digital en nuestro país

La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO) y Tigo Busines firmaron una alianza estratégica destinada a promover la innovación tecnológica y fortalecer la competitividad del sector empresarial boliviano.

El acuerdo fue suscrito en instalaciones de CAINCO por Ricardo Reimers, Gerente de Operaciones de CAINCO, y María Laura Mendoza, Gerente de Comunicación Institucional y ESG de Tigo, en un acto que destacó la importancia de la colaboración entre el sector empresarial y el tecnológico para acelerar los procesos de transformación digital en Bolivia.

A través de este convenio, ambas instituciones impulsarán el Programa de Innovación y Tecnología para Asociados, una iniciativa orientada a ofrecer soluciones concretas que acompañen a las empresas en su proceso de modernización y digitalización. El programa está diseñado para facilitar la adopción de herramientas tecnológicas que optimicen la gestión, aumenten la productividad y fortalezcan la competitividad de las organizaciones frente a los retos del entorno actual.

El programa contempla tres ejes estratégicos de acción:

Capacitación y formación continua en conectividad inteligente, cloud computing y ciberseguridad.

Soluciones tecnológicas personalizadas que respondan a las necesidades específicas de las empresas y promuevan la eficiencia en sus operaciones.

Acceso a información, tendencias globales y buenas prácticas que permitan a los empresarios anticiparse a los cambios del mercado y aprovechar las oportunidades de la economía digital.

Para CAINCO, esta alianza se enmarca en su misión de promover la innovación como motor del desarrollo productivo y del fortalecimiento institucional del sector privado. Desde su visión, la tecnología representa una herramienta esencial para la sostenibilidad y el crecimiento competitivo de las empresas bolivianas.

Por su parte, TIGO, a través de su unidad Tigo Business, reafirma su compromiso con el ecosistema empresarial del país, poniendo a disposición su experiencia, infraestructura y soluciones digitales de última generación orientadas a acompañar a las organizaciones en su proceso de transformación tecnológica.

CAINCO y Tigo Business consolidan así una sinergia estratégica que busca generar valor real para el sector empresarial, impulsando la digitalización, la innovación y la sostenibilidad como pilares del desarrollo económico de Bolivia. Ambas instituciones reafirman su liderazgo y visión de futuro, promoviendo un entorno empresarial más moderno, eficiente y preparado para los desafíos de la nueva era digital.