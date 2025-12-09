Cámara Boliviana de Transporte Pesado se reunirá con YPFB y exigirá ampliar cupos de combustible

La Cámara Boliviana de Transporte Pesado Internacional anunció que este viernes sostendrá una reunión con ejecutivos de YPFB para exigir un incremento en los cupos de combustible. El sector alertó que las filas volvieron a los surtidores debido al desabastecimiento, situación que afecta de forma directa al transporte pesado nacional e internacional.

Héctor Mercado, presidente de la Cámara Boliviana de Transporte Pesado, informó que se presionará para que la distribución aumente al menos en un 120%. “Hay camiones que esperan desde ese día. En una llamada con el residente y el distrital de YPFB se quedó en una repartición del 120%, pero pedimos al gobierno una solución estructural y no temporal”, sostuvo.

// JC /// COCHABAMBA ///