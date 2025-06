Cámara de Diputados agenda para esta semana créditos por más de $us 350 millones

La Cámara de Diputados tiene previsto tratar esta semana, del 23 al 29 de junio, al menos seis créditos internacionales por un total de \$us 366.840.000. Entre los financiamientos figura un crédito de $us 75 millones de la CAF para implementar el “Programa Nacional de Plazas y Museos del Bicentenario”, y otro por EUR 34 millones (equivalente a \$us 37.840.000) del banco alemán KfW para la construcción de la Planta Solar Contorno Bajo I, como parte del Programa de Generación de Energía Renovable.

También se consideran $us 100 millones del Fonplata para el “Programa Nacional de Emergencia para la Generación de Empleo – Fase II”, y tres préstamos del BID: $us 40 millones para la administración de tierras rurales, $us 62 millones para la ampliación de la red de Mi Teleférico en La Pa, y $us 52 millones para el Programa de Apoyo a la Preinversión para el Desarrollo II.

/// APC // LA PAZ ///