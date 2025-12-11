Cámara de Diputados tratará hoy el proyecto de ley transitorio para la gobernabilidad del TCP con cuatro magistrados

La Cámara de Diputados tratará hoy el proyecto de ley transitorio de gobernabilidad, que busca regular el funcionamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Según el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, Manolo Rojas, esta propuesta establece que el TCP opere únicamente con cuatro magistrados, lo cual busca garantizar su funcionamiento mientras se resuelve la situación de las acefalías.

Rojas también destacó que el objetivo de esta iniciativa es dar viabilidad al trabajo del TCP y aliviar la carga procesal acumulada, que actualmente alcanza cifras de entre 15 mil y 50 casos por día.

/// APC // LA PAZ ///